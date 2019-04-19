Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в Алматы провела для туристических операторов и агентов Казахстана презентацию нового регулярного направления Баку-Алматы-Баку. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

Со вступительной речью выступил руководитель Управления маркетинга, коммерции и производства AZAL Фуад Юсифов. Он отметил, что новое направление Национального авиаперевозчика стало весьма успешным, а с каждым новым рейсом наблюдается увеличение загрузки по обоим направлениям.

По его словам, рейсы Баку-Алматы-Баку выполняются два раза в неделю. Вылет из Баку по вторникам и субботам, из Алматы - по средам и воскресеньям. Генеральным партнером AZAL в Казахстане выступает туристическая компания Nur Ai & Co.

На мероприятии также выступили представитель посольства Азербайджана в Казахстане в городе Алматы Рамиль Рзаев и глава азербайджанской диаспоры в Казахстане Абульфаз Хамедов. В своих выступлениях они отметили, что открытие нового направления будет способствовать развитию туризма и двухсторонних отношений между двумя странами.

О преимуществах для пассажиров и турагентов в своей презентации поделился менеджер по развитию маршрутной сети AZAL Руслан Абдуллаев. Туристические возможности Азербайджана были представлены региональным менеджером по странам СНГ Бюро по туризму Азербайджана Фидан Ахундзаде и специалистом по внутреннему туризму компании Silk Way Travel Нарминой Агаевой.

Заместитель директора Международного аэропорта Гейдар Алиев Эльнур Зульфугаров рассказал о возможностях и преимуществах главной воздушной гавани Азербайджана, призвав другие авиакомпании Казахстана к открытию прямых рейсов в Баку.

Отметим, что стенды "Азербайджанских Авиалиний", Международного аэропорта Гейдар Алиев и туристической компании SW Travel также представлены на проводимой в Алмате с 17 по 19 апреля туристической выставке KITF-2019.