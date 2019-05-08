''Мобильная Глазная Клиника'', созданная с целью обеспечения офтальмологического обследования и профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, при поддержке Azercell продолжает свою деятельность. Клиника, которая посетила многие школы-интернаты и детские дома в Баку, а также поселения вынужденных переселенцев в регионах, на этот раз организовала очередное бесплатное офтальмологическое обследование в Ширванском городском Общинном Центре Социальной Реабилитации. В рамках визита было обследовано 30 детей.

Следующее посещение клиники было организовано в Гарадагский район. В ходе визита услугами клиники воспользовались дети семей вынужденных переселенцев, проживающих в поселке Умид. 39 детей прошли обследование, им было назначено необходимое лечение и розданы очки.

Следует отметить, что все обследования и лечение проводятся Общественным Объединением ''Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi "при поддержке ООО "Azercell Telekom''. Наряду с детьми, услугами клиники также пользуются малообеспеченные семьи, вынужденные переселенцы и престарелые лица.

OOO "Azercell Telecom", лидер на телекоммуникационном рынке Азербайджана, известно как компания, которая поддерживает социальные инициативы и проекты. Следует отметить, что за время своей деятельности компания инвестировала 19 миллионов долларов США в социальные проекты.

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Лидер сектора мобильной связи Азербайджана, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора ООО Azercell Telekom был основан в 1996 году. Сеть Azercell, которой принадлежит 49% рынка в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 99,1% территории страны (исключая 20% оккупированных территорий) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 миллиона абонентов. Azercell впервые внедрил в стране ряд инноваций: технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, сети на территории метрополитена, круглосуточный телефонный центр, бесперебойные услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги M2M, Экспресс-офисы Azercell, оказывающие 3 услуги в одной точке, мобильные услуги обслуживания клиентов, онлайн-сервис и обслуживание клиентов через социальные сети, мобильная электронная подпись "Asan İmza" и т. д. В 2012 году Azercell впервые предоставил в стране услугу 4G. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами, специализирующимися на покрытии беспроводной сети и радиосвязи, сеть Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в стране и СНГ, получившей международный золотой сертификат Инвестирования в Людей "İnvestors İn People".