Европейский союз - основной торговый партнер Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на встрече глав МИД стран Восточного партнерства в Брюсселе.

По словам министра, доля ЕС во внешнеторговом обороте Азербайджана составляет примерно 42 процента: "Евросоюз также самый крупный зарубежный инвестор в Азербайджане. Горд сообщить, что традиционный совместный бизнес-форум Азербайджан-ЕС привлекает множество представителей европейской промышленности и сферы услуг. Очередной бизнес-форум пройдет 13 июня в Баку. Верю, что некоторые, а, может, и большое количество компаний из стран ЕС представят промышленные и бизнес-интересы Европы совместно с Азербайджаном".

Мамедъяров напомнил, что на последнем саммите Восточного партнерства в Брюсселе в 2017 году было предложено сотрудничество в рамках программы, основанное на реальном расчете угроз, существующих в регионе: "Внимание должно быть обращено на пользу и потенциальные добавочные ценности для стран, имеющих с ЕС политические и торговые связи различного уровня. Последний саммит поддержал документ под названием "20 целей 2020 года", призывающий к достижению конкретных целей. Мы верим, что достижение этих целей способно принести в регион больше устойчивости, благосостояния и развития. Однако переговоры о "20 целях для 2020 года" должны проходить на основе равноправного партнерства. Некоторые из этих целей совпадают с "дорожными картами" основных отраслей Азербайджана".

По словам министра, в Азербайджане продолжаются институциональные и структурные реформы, целью которых является обеспечение устойчивого экономического развития и социально-экономический рост: "В результате проведенных реформ и улучшения бизнес-атмосферы Азербайджан занял 25-е место в отчете Всемирного банка Doing Business Report и 34-е в рейтингах Всемирного экономического форума в Давосе. Азербайджанское правительство продолжает осуществлять масштабные программы, чтобы граждане страны могли в полной мере использовать человеческие права и фундаментальные свободы. В этой связи следует отметить Государственную программу, предусматривающую дополнительные законодательные и структурные меры по совершенствованию системы юстиции в 2019-2023 годах".

Глава МИД Азербайджана также отметил, что распространение индикативных карт Трансъевропейской транспортной сети на Азербайджан и, далее, расширение их действия до Азии может создать прочную основу для взаимовыгодной эксплуатации региональных торговых коридоров: "На самом деле администрации портов и железных дорог, а также некоторые частные логистические компании Грузии, Украины, Польши, Румынии, Австрии и Германии уже совместно с Азербайджаном представлены в региональных торговых коридорах. Список продолжает пополняться. В Европе многие проявляют интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в этой области стратегической торговли. Азербайджан готов делиться своими возможностями и инфраструктурой с соседями, а также со странами Азии и Европы. Здесь даже возможен определенный синергетический эффект, учитывая различные стратегии сотрудничества ЕС с некоторыми азиатскими странами. Будучи страной, не имеющей выхода в открытое море, Азербайджан стремится к созданию более живой торговой динамики в обширном регионе за пределами своих сухопутных границ. Назову лишь некоторые примеры. Мы наладили надежное сотрудничество с портами Нидерландов, Бельгии, Италии и Румынии".

Мамедъяров добавил, что Трансадриатический газопровод находится на заключительной стадии строительства.