В Азербайджане некоторые товары освобождены от таможенных пошлин

Кабинет Министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".

Как сообщает Day.Az, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, вата, войлок, фетр и нетканые материалы, бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них освобождаются от таможенных пошлин.

Срок действия данного решения - до 31 декабря 2022 года.