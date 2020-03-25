https://news.day.az/economy/1216109.html В Азербайджане некоторые товары освобождены от таможенных пошлин
В Азербайджане некоторые товары освобождены от таможенных пошлин
Кабинет Министров внес изменения в "Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин".
Как сообщает Day.Az, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, вата, войлок, фетр и нетканые материалы, бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них освобождаются от таможенных пошлин.
Срок действия данного решения - до 31 декабря 2022 года.
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