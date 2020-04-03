Зарабатывайте, оплачивая безналично, и поддержите борьбу с коронавирусом (R)

Международный Банк Азербайджана усиливает меры по стимулированию безналичных расчетов и покупок, совершаемых из дома в режиме онлайн на период карантина, объявленного в связи с пандемией COVID-19. С этой целью банк представил новую программу "Забота".

В рамках программы с 4 апреля до конца месяца клиенты получат 2% кэшбэка за каждый платеж, сделанный онлайн или через POS-терминал посредством зарплатой или пенсионной карты банка. 1% от заработанного кэшбэка будет возвращен на карточный счет клиента. Оставшийся 1% будет направлен в виде пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Более подробно

Учитывая требования режима карантина, Международный Банк Азербайджана рекомендует клиентам не покидать дома и размещать заказы в магазинах и в аптеках в режиме онлайн, оплачивая их с помощью карт. Также это способствует защите от рисков для здоровья, связанных с оборотом денежных купюр, которые могут распространять инфекцию из рук в руки во время обращения.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.