Азербайджан после пандемии: инвестиции и ответственность

Пандемия актуализировала ряд вопросов, которые в условиях давления глобальных проблем на азербайджанскую экономику могли бы сыграть амортизирующую роль.

Один из таких моментов обозначил на днях Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Говоря о проблемах, с которыми столкнулась экономика страны в период пандемии, глава государства дал понять, что основные надежды в контексте роста экономической активности связаны с местными инвесторами. Привлечение иностранных инвестиций, несомненно, очень важная задача, но, как заметил Президент Ильхам Алиев, в первую очередь инвестиции в Азербайджан должны вкладывать местные предприниматели.

В условиях либерализации азербайджанской экономики и создающихся для развития предпринимательства условий местные бизнесмены с охотой вкладывают крупные средства в зарубежные страны. Это естественно, но в условиях пандемии и нестабильности мировых цен на нефть инвестирование в Азербайджан должно стать моральной обязанностью предпринимателей, заявил Президент Ильхам Алиев.

"В нынешних условиях вкладывать крупные средства в зарубежные страны было бы неправильно. Пусть завершится пандемия, стабилизируется ситуация на нефтяных рынках, экономическое развитие приобретет прежние темпы, после этого не возражаю, так же, как не возражал до сих пор. Но в нынешних условиях считаю это невыносимым", - сказал глава государства.

Говоря откровенно, в развитие азербайджанской экономики вкладывается по большей части государство. При этом частному бизнесу никогда не чинилось никаких препятствий в вывозе капитала, что является нормальной практикой в мировой экономике. Но пандемия заставила весь мир жить по новым правилам. Это самая серьезная ситуация за последние годы, с которой столкнулась национальная экономика, и потому вопрос инвестирования местными предпринимателями в развитие экономик других государств, а проще говоря, вывоза капитала из страны, не может оставаться бесконтрольным.

По опубликованным в июне данным, объем вывоза капитала с начала года составил $999,9 млн. Как следует из платежного баланса ЦБ, данный показатель вырос на 35% по сравнению с показателем прошлого года.

Наш собеседник - экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов.

На мой взгляд, глава государства поднял очень злободневные вопросы, отметив необходимость предотвращения массового вывоза капитала из страны. Это очень важный на сегодняшний день и вообще в условиях современной экономики тезис. Тезис, связанный с тем, что опережающий, устойчивый характер развития национальной экономики, в первую очередь, определяется притоком инвестиций. Мы же видим, что в условиях необходимости прироста инвестиций наши предприниматели, к сожалению, массово вывозят капитал из страны. Это, несомненно, несет негативные последствия с точки зрения инновационно-инвестиционной активности азербайджанской экономики.

В условиях, когда в мировой экономике ширится глубочайший комплексный и структурный кризис, когда из-за пандемии и карантинных ограничений снизились цены на энергоносители, возможности нашего государства, как и других стран, ограничены. Ограничены в том числе по государственным капитальным вложениям. Это еще более актуализирует вопрос необходимости увеличения внутренних частных инвестиций в нашу национальную экономику, чтобы не допустить неблагоприятной динамики по инвестициям в стране. Упор на частные инвестиции должен быть в приоритете. Но мы видим другую картину, когда частный бизнес не проявляет активности и вывозит из страны капитал.

Соответствующие структуры экономического блока правительства, Центральный банк осуществляют, на мой взгляд, недостаточно эффективную политику регулирования трансграничного движения капитала. В результате наблюдается достаточно парадоксальная картина. У нас по внешнеторговому обороту внушительное, даже в условиях резкого падения цен на нефть и пандемии, положительное сальдо. Но вопросы утечки капитала прессом давят на финансовую устойчивость, на устойчивость на валютном рынке. А значит, и в целом на отечественную экономику.

Хочу напомнить, что в 2015 году именно утечка капитала во многом способствовала турбулентности, которая привела к двум девальвациям. Сегодня, благодаря политической воле главы государства курс национальной валюты стабилен. Это непосредственное выражение политической воли руководства страны и лично Президента Ильхама Алиева.

Но, вместе с тем, необходимо, чтобы и бизнес почувствовал свою социальную ответственность с точки зрения недопущения массового вывоза капитала из страны Нужно не забывать, что бизнес получил значительные преференции от государства и в трудный момент для страны должен быть вместе со своим народом и со страной, а не вывозить капитал, фактически финансируя развитие национальных экономик других стран.

Экономический блок правительства, Центральный банк, на мой взгляд, должны осуществлять превентивные меры для недопущения массового бегства капитала. Для этого имеются все механизмы и у ЦБ, и у правительства. Глава государства фактически указал на это, говоря о необходимости контроля и требованиях обоснования предпринимателями своих намерений.

Стабильность на валютном, финансовом рынке с точки зрения макроэкономического развития должна быть сохранена. Считаю, что все предпосылки для серьезного прироста инвестиций в отечественную экономику имеются. Просто необходимо руководствоваться интересами национальной экономики, инвестировать в свою страну, не допускать массового вывоза капитала.

Это не означает, что необходимо в административном порядке предотвращать валютообменные операции. Нет, по текущим операциям, если они касаются импорта, каких-то выездов за рубеж, командировок, туристических поездок и так далее, валютообменные операции должны реализовываться. Но когда эти операции носят капитальный характер, несут в себе цель вывоза капитала из страны с дальнейшим инвестированием в экономику других стран, здесь государство, безусловно, должно вмешиваться. Это мировая практика, опыт почти всех передовых в экономическом плане стран. Позволить себе либерализацию трансграничного движения капитала могут только те страны, которые лимитируют мировую резервную валюту. Как известно, наша валюта не является мировой резервной валютой, и полная либерализация трансграничного движения капитала может привести буквально к хаосу как на валютном рынке, так и в целом в экономике страны.

Поэтому считаю, что посыл главы государства о необходимости выставить тонкий барьер перед массовым вывозом капитала из страны должен быть адекватно воспринят и предпринимателями, и ЦБ, и экономическим блоком правительства. Вопросы трансграничного движения капитала в стране должны эффективно регулироваться.

Лейла Таривердиева