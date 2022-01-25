Азербайджан и ВБ обсудили пути использования энергии ветра на Каспии

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял миссию Всемирного банка (ВБ) во главе с главным специалистом по энергетике и главой рабочей группы Ясемин Орудж, находящуюся с визитом в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

На встрече был представлен предварительный проект дорожной карты по использованию энергии ветра на море, состоялись его обсуждения.

Также были рассмотрены различные пути использования большого ветроэнергетического потенциала азербайджанской акватории Каспийского моря, состоялся обмен мнениями о возможностях строительства мощностей в конкретных зонах, где могут быть реализованы пилотные и коммерческие проекты.

Было отмечено, что дорожная карта будет способствовать привлечению частных инвестиций в указанную сферу и росту экспорта энергоресурсов в будущем.

Кроме того, на заседании были обсуждены перспективы и направления дальнейшего сотрудничества между министерством и ВБ.