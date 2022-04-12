Возможность перевода денег в Россию (R)

Статья, которую я недавно написал о платежных системах, помогла нашим гражданам, путешествующим по России. Однако в результате звонков и расспросов друзей стало ясно, что вопрос по-прежнему актуален, а мое интервью одному из местных телеканалов хоть и ответило на некоторые вопросы, к сожалению, не охватило всю страну.

Как всегда, мы ответим на эти вопросы, так как некоторые банки не могут ответить на вопросы клиентов.

- Можно ли перевести деньги на российскую пластиковую карту?

- Хотя платежные системы VISA, Mastercard и American Express объявили о прекращении работы в России, эти карты продолжат действовать в России до истечения срока их действия. Напрашивается вопрос, можно ли на эти карты отправить деньги из Азербайджана?

Да, можно. Можно отправить деньги на любую VISA, MasterCard и другие 16-значные пластиковые карты, выпущенные банками в России, сделать вы можете это с помощью системы денежного перевода "Contact". Все, что вам нужно для того, чтобы совершить перевод, это знать номер карты, на которую будут отправлены деньги. Процедура отправки и получения денег предельно удобна и проста. Для этого просто обратитесь к обслуживающему персоналу в банках, у которых есть система денежных переводов "Contact" и сообщите им, что хотите воспользоваться этой услугой. Комиссия составит 1%. Следует отметить, что денежные переводы должны быть в рублях.

К сожалению, многие банки не знают такой информации. Поэтому клиентам дается ответ "нет" или "система не работает". Если вы услышите такой ответ, обратитесь в другой банк, банк, который отказал вам в проведении этой операции, уже потерял клиента. Банк, который выполнит вышеупомянутый процесс и правильно наладивший внутреннюю коммуникацию, получит нового клиента. Также хочу отметить, что в настоящее время в Азербайджане 18 банков предоставляют услуги по системе денежные переводов "Contact", а услуга денежных переводов на карты действует уже 7 лет. Из личного опыта могу сказать, правильно налаженная коммуникация хорошо приветствуется со стороны клиентов.

- Дополнительный вопрос: можно ли через эту систему отправить деньги в Россию или из России в Азербайджан?

- Да, точно так же этим быстрым денежным переводом вы можете отправить деньги из нашей страны в любой город России. Комиссия составит 0,8%. Вы можете отправить деньги в Азербайджан по тому же принципу. Если отправляются рубли, то комиссия будет 1%, если в других валютах, то комиссия 0%, оплачивается только курсовая разница. В текущей ситуации различные банки России предлагают разные курсы. По полученной мною информации от представителя системы "Contact", для минимизации разницы в курсах валют клиентам, начиная с этой недели, будет предлагаться курс, который наиболее близкий к курсу ЦБ России. В результате система денежных переводов "Contact" станет ещё более выгодныой для граждан.

Еще одна важная информация - на данный момент в Азербайджане есть два банка, которые позволяют отправлять деньги, не выходя из дома, через мобильные приложения, а комиссия составляет 0,5%. Для этого просто авторизуйтесь в мобильном приложении и в разделе быстрых денежных переводов найдите значок "Contact", если таковой имеется, то вы являетесь клиентом одного из этих банков и можете воспользоваться удобной услугой. Низкий тариф через мобильные приложения предоставлен в качестве акции для развития цифровых банковских услуг в нашей стране. Срок проведения Акции: с 1 апреля до 30 июня 2022 года

Наши студенты, родственники и друзья в России сталкиваются с финансовыми трудностями. В сложившейся ситуации банки теряют долю рынка и дополнительные возможности получения дохода с точки зрения операционного дохода. Поэтому руководителям банка рекомендуется использовать маркетинг по его прямому назначению или дать возможность работать. При этом они должны быть заинтересованы в распространении информации об услугах банка в СМИ.

Похоже, что система денежных переводов, которая когда-то занимала небольшую долю рынка, сегодня может стать крупнейшим игроком на рынке.

Орудж Ибрагимов - Бизнес-консультант