Кандидатуры представителей Азербайджана утверждены в руководство бюро Международного союза электросвязи

На Всемирной конференции по развитию электросвязи в Кигали (Руанда) утверждены кандидатуры представителей Азербайджана в руководство исследовательскими группами Бюро развития Международного союза электросвязи (МСЭ), сказали Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

По данным источника, заместителем председателя первой исследовательской группы Бюро развития МСЭ назначена сотрудник отдела международного сотрудничества министерства цифрового развития и транспорта Хаяла Пашазаде, а заместителем председателя второй исследовательской группы - сотрудник отдела технологического развития Мушфиг Гулиев.

"В ходе участия азербайджанской делегации во Всемирной конференции по развитию электросвязи под председательством заместителя министра цифрового развития и транспорта Ровшана Рустамова состоялся обмен мнениями о стратегиях и целях развития телекоммуникаций и ИКТ, а также о проектах и ​​программах для достижения этих целей. В то же время были обсуждены решения по ускорению совершенствования регуляторных механизмов и правил в сфере телекоммуникаций во всем мире, в частности, реализации Целей устойчивого развития ООН", - сказали в министерстве.

Было также отмечено, что азербайджанская делегация встретилась с министрами и высокопоставленными должностными лицами Восточного Тимора, Кубы, Анголы, Самоа, Танзании, Непала, Гамбии, Сомали, Буркина-Фасо и Сенегала, а также с генеральным секретарем МСЭ.