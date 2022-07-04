https://news.day.az/economy/1476241.html Министр энергетики Ирана едет в Азербайджан
Министр энергетики Ирана едет в Азербайджан
Пятого июля министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан совершит официальный однодневный визит в Азербайджан.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на дипломатический источник, передает Day.Az.
По его данным, иранского министра энергетики, который прибудет в Баку по приглашению азербайджанского коллеги, будет сопровождать делегация в составе 10 человек.
Мехрабиан в рамках визита проведет переговоры с официальными лицами Азербайджана, в том числе с министром энергетики Парвизом Шахбазовым и заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым.
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