Орхан Мамедов о потенциале женского предпринимательства в Азербайджане

Потенциал женского предпринимательства в устойчивом развитии Азербайджана огромен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов на V форуме "Новые возможности: "Зеленый свет" для женщин-предпринимателей", посвященном Глобальной неделе предпринимательства.

"Женщины-предприниматели могут внести большой вклад в экономику Азербайджана, в обеспечение занятости, воспользовавшись благоприятной бизнес-средой в стране, созданными возможностями для предпринимательской деятельности и механизмами государственной поддержки. Агентство высоко ценит деятельность женщин-предпринимателей, их вклад в социально-экономическое развитие страны, и всегда будет поддерживать их в рамках своего мандата", - сказал Мамедов.

По его словам, с октября 2022 года при организации Агентства по развитию МСБ и ОАО "Rabitabank" стартовал проект "Сила женщин в бизнесе"

"Целью проекта является поддержка повышения роли женщин-предпринимателей в экономике страны, создание условий для повышения их деловой активности, расширения доступа к льготным финансовым ресурсам. Тренингами, проводимыми в течение 2022 года центрами развития МСБ, входящими в структуру агентства, воспользовались около 4 000 женщин-предпринимателей и женщин, желающих начать предпринимательскую деятельность", - добавил Мамедов.