Доля женщин-предпринимателей в инновационном секторе Азербайджана растет стремительно

В Азербайджане доля женщин-предпринимателей в инновационном секторе быстро растет.

Об этом сказала в субботу председатель Агентства инноваций и цифрового развития при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Инара Велиева в ходе мероприятия "Женщины на фестивале STEM", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, в рамках программы Technest, который проводится Агентством предоставляются бесплатные тренинги.

"43 процента выпускников этой программы в прошлом году составили женщины. Кроме того, в Азербайджане 28 процентов стартап-проектов разработаны женщинами-предпринимателями. Хочу также отметить, что 30 процентов женщин-глав организаций по итогам 2022 года стали победителями различных номинаций конкурса, проводимого Агентством", - отметила она.

Отметим, что STEM - это новый подход в образовании, когда объединены все отрасли естественно-научного и технического знания, и обучающийся получает эти знания не из учебника, а через решение творческих задач.