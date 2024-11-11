Международная морская организация может внести вклад в развитие Среднего коридора

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом, находящимся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества, в частности, работа, которую организация может проделать в направлении развития Среднего коридора.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о создании регионального учебного центра.