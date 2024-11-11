https://news.day.az/economy/1706148.html Международная морская организация может внести вклад в развитие Среднего коридора Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом, находящимся с визитом в Азербайджане. Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Международная морская организация может внести вклад в развитие Среднего коридора
Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев встретился с генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом, находящимся с визитом в Азербайджане.
Как сообщает в понедельник Day.Az, информацию об этом распространило министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.
Было отмечено, что в рамках встречи были обсуждены вопросы сотрудничества, в частности, работа, которую организация может проделать в направлении развития Среднего коридора.
Кроме того, был рассмотрен вопрос о создании регионального учебного центра.
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