https://news.day.az/economy/1706172.html Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств примет участие в СОР29 - ФОТО Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств примет участие в СОР29 - ФОТО
Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым 11 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встречали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре