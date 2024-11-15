Финансирование является ключевым фактором для ускорения климатических действий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказалa директор по окружающей среде Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Джо Тиндалл во время панельной дискуссии на тему "Мобилизация для действий по климату: страны, многосторонние финансовые организации и частный сектор, реализующие Парижское соглашение".

"Финансирование также остается одной из самых сложных преград для достижения целей Парижского соглашения. Финансы - это критический фактор, обеспечивающий ускоренные действия по климату. Однако, несмотря на имеющиеся технические решения для достижения целей Парижского соглашения, мы сталкиваемся с тем, что финансирование не поступает с необходимыми темпами и в нужном масштабе", - сказала она.

По словам Тиндалл, ОЭСР недавно опубликовала отчет, который анализирует степень согласования общего финансирования с целями Парижского соглашения. В отчете утверждается, что, хотя ситуация улучшилась за последние годы, лишь малая часть общего финансирования явно соответствует целям соглашения. Большая доля средств не соответствует этим целям, а существует также большая серая зона, где трудно определить, соответствует ли финансирование требованиям.

"Разрыв в финансировании настолько велик, что его можно закрыть только с помощью частных инвестиций. Примерно 80 процентов от общего объема финансирования и инвестиций должно поступать из частного сектора", - добавила она.

Она добавила, что последний отчет ОЭСР о прогрессе в достижении цели по ежегодным 100 миллиардам долларов показал, что лишь 18 процентов из 116 миллиардов долларов, предоставленных развитыми странами в 2022 году, поступило от частного сектора.