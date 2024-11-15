Финансирование является ключевым фактором для ускорения климатических действий

Финансирование является ключевым фактором для ускорения климатических действий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказалa директор по окружающей среде Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Джо Тиндалл во время панельной дискуссии на тему "Мобилизация для действий по климату: страны, многосторонние финансовые организации и частный сектор, реализующие Парижское соглашение".

"Финансирование также остается одной из самых сложных преград для достижения целей Парижского соглашения. Финансы - это критический фактор, обеспечивающий ускоренные действия по климату. Однако, несмотря на имеющиеся технические решения для достижения целей Парижского соглашения, мы сталкиваемся с тем, что финансирование не поступает с необходимыми темпами и в нужном масштабе", - сказала она.

По словам Тиндалл, ОЭСР недавно опубликовала отчет, который анализирует степень согласования общего финансирования с целями Парижского соглашения. В отчете утверждается, что, хотя ситуация улучшилась за последние годы, лишь малая часть общего финансирования явно соответствует целям соглашения. Большая доля средств не соответствует этим целям, а существует также большая серая зона, где трудно определить, соответствует ли финансирование требованиям.

"Разрыв в финансировании настолько велик, что его можно закрыть только с помощью частных инвестиций. Примерно 80 процентов от общего объема финансирования и инвестиций должно поступать из частного сектора", - добавила она.

Она добавила, что последний отчет ОЭСР о прогрессе в достижении цели по ежегодным 100 миллиардам долларов показал, что лишь 18 процентов из 116 миллиардов долларов, предоставленных развитыми странами в 2022 году, поступило от частного сектора.