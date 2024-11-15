Призыв Баку может привести к новому подходу, к партнерству с правительствами, общинами из регионов, подверженных конфликтам, с местными акторами и соответствующими агентствами ООН.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила специальный представитель Министерства иностранных дел Германии по международной климатической политике госсекретарь Дженнифер Морган во время выступления на панельной дискуссии высокого уровня "Климат и мир: совместная деятельность, не оставляя никого позади" в рамках COP29.

Она отметила, что призыв Баку может объединить усилия по изменению климата и в срочности расширить меры.

"Я считаю, что в целом мы должны обеспечить переход от приверженности к реальным трансформативным действиям.

Мы знаем ключ к тому, чтобы избежать будущих рисков и ущерба для безопасности человечества, международного мира и стабильности. Это способ сократить выбросы.

Мы все должны усердно работать в поддержку местного президентства COP, чтобы она стала успешной, и которая обеспечит результат по смягчению последствий климатического кризиса, финансов, адаптации, ущерба и потерь", - добавила она.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.