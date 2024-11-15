В рамках COP29 в Баку состоялась министерская встреча SPECA по Диалогу по климату и инновациям

В рамках COP29 на министерской встрече по Диалогу по климату и инновациям Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) подписано заявление о создании Диалога по климату и инновациям SPECA и объявлено об открытии Многостороннего трастового фонда SPECA.

Об этом в пятницу сообщили Day.Az в министерстве экономики Азербайджана.

"Министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул важность SPECA для нашего региона. Было отмечено, что SPECA создала важную платформу для регионального сотрудничества, которая способствует экономическому развитию, экологической устойчивости и инновациям в странах-участницах.

При поддержке SPECA наши страны укрепляют свою экономику, а также строят будущее, готовое к вызовам, связанным с изменением климата. Диалог SPECA по вопросам климата и инноваций служит важной и единой платформой для многих стран. Посредством диалога наши страны будут способствовать достижению целей, поставленных Парижским соглашением и Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Диалог также полезен при разработке совместных стратегий борьбы с экологическими, социальными и экономическими последствиями изменения климата.

Было отмечено, что Диалог SPECA по вопросам климата и инноваций стимулирует переход к низкоуглеродной, устойчивой экономике. Путем привлечения заинтересованных сторон из различных секторов посредством Диалога будут разработаны конкретные решения для обмена знаниями и зеленого развития. Диалог сыграет важную роль в расширении возможностей внедрения в регионе инновационных, устойчивых практик. Кроме этого, будут поддерживаться такие инициативы, как увеличение доли возобновляемой энергетики в энергетическом комплексе, повышение энергоэффективности и переход к циркулярной экономике.

Было подчеркнуто, что Многосторонний трастовый фонд SPECA станет гибким механизмом для решения таких общих проблем как изменение климата, экономическая интеграция и устойчивое развитие.

Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для стран Азии и Тихого океана (UNESCAP) Армида Салсия Алишахбана и исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии (UNECE) Татьяна Молчан подчеркнули важность диалога и совместных инициатив для преодоления в мире проблем, вызванных изменение климата. Было отмечено, что диалог может привести к достижению синергии в таких областях, как укрепление инновационных экосистем и технологий устойчивого развития. Была подчеркнута важность эффективного использования инноваций для целенаправленных действий по борьбе с изменением климата, устойчивости и процветания.

Также в своих выступлениях заместитель премьер-министра Казахстана, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, заместитель министра экономики и торговли Кыргызстана Санжарбек Болотов, заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Шохрух Гуламов отметили важность регионального и международного сотрудничества по вопросам климата и выразили свое мнение об ожидаемых преимуществах от Многостороннего трастового фонда и Диалога по климату и инновациям. Кроме того, состоялись презентации Диалога по климату и инновациям SPECA и Многостороннего трастового фонда SPECA. Было объявлено о создании диалога и открытии Фонда.

По итогам мероприятия подписана Бакинская совместная декларация министров о создании Диалога по климату и инновациям SPECA.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.