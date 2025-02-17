WindEurope поддержит развитие ветроэнергетики в Азербайджане

Источник: Агентство международной информации Trend

WindEurope (Бельгия) окажет поддержку Азербайджану в наращивании его потенциала в области ветроэнергетики.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил директор по промышленным вопросам WindEurope Фил Коул.

"В рамках меморандума о взаимопонимании, подписанного между WindEurope и Агентством по возобновляемым источникам энергии Азербайджана в марте 2024 года мы будем оказывать поддержку Азербайджану в расширении его потенциала в области ветроэнергетики. Это будет осуществляться через обмен лучшими практиками, предупреждение возможных ошибок, консультации по методам внедрения наземной и оффшорной ветроэнергетики", - отметил Коул.

По его словам, WindEurope также продолжит способствовать взаимодействию политиков, регулирующих органов и потенциальных потребителей электроэнергии в Азербайджане и ЕС для продвижения проектов.

"Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития как наземной, так и морской ветроэнергетики. Страна является привлекательным направлением для опытных разработчиков ветропарков благодаря обильным ветровым ресурсам и стабильной скорости ветра. Кроме того, развитие ветроэнергетики в Азербайджане способствует как его собственному энергетическому переходу, так и созданию возможностей для декарбонизации промышленности в соседних странах за счёт электрификации их производственных процессов. Азербайджан также имеет уникальную возможность учесть ошибки зрелых рынков ветроэнергетики и избежать их, чтобы эффективно развивать свои значительные ресурсы", - добавил директор.

Коул подчеркнул, что стратегические приоритеты WindEurope по поддержке развития ветроэнергетики в Каспийском регионе включают использование обширного потенциала ветровой и возобновляемой энергии региона, а также содействие экономическим, технологическим и экологическим выгодам.

"Азербайджан играет ключевую роль в этом видении. Страна с дальновидностью использует свои ветровые ресурсы не только для собственных нужд, но и в качестве экспортной возможности в то время, когда некоторые страны испытывают трудности с выполнением целей по возобновляемой энергии на 2030 год", - отметил Коул.

Напомним, что в марте 2024 года Агентство по возобновляемым источникам энергии Азербайджана (AREA) при министерстве энергетики Азербайджана и WindEurope подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по ветроэнергетике. Документ охватывает проекты в сфере ветроэнергетики, обмен информацией и передовыми практиками в развитии электрических интерконнекторов, а также сотрудничество в рамках "зелёного" энергетического коридора Каспийское море - Чёрное море - Европа.