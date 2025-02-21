Компания TAP Italia получила сертификат EMAS (Схема экологического менеджмента и аудита) -добровольный инструмент защиты окружающей среды, созданный Европейским Союзом для контроля и мониторинга управления и воздействия деятельности организаций на окружающую среду, а также для публикации информации в форме экологических заявлений, сообщает Day.Az со ссылкой на TAP AG.

"Этот успех подчеркивает стремление TAP к соблюдению высочайших стандартов устойчивого развития и повышению экологической эффективности", - заявили в консорциуме.

Организации, которые активно решают экологические задачи, постоянно ищут способы улучшения своей устойчивости. EMAS предоставляет структурированную основу для оценки, совершенствования и прозрачной отчетности по вопросам воздействия на окружающую среду.

С момента своего введения в 1995 году EMAS служит добровольным инструментом управления для компаний и учреждений, стремящихся повысить уровень экологической ответственности. Внедрение EMAS не только способствует укреплению устойчивого развития, но и обеспечивает финансовые и операционные выгоды, повышая при этом подотчетность перед заинтересованными сторонами и обществом в целом.

Отметим, что Трансадриатический газопровод (TAP) является завершающим звеном Южного газового коридора, который поставляет природный газ из Азербайджана в Европу. Его изначальная пропускная способность составляет 10 миллиардов кубометров в год с возможностью расширения до 20 миллиардов кубометров.