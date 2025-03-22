ОАЭ продолжают наращивать инвестиции в Азербайджан

В 2024 году объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) ОАЭ в экономику Азербайджана достиг 490,16 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана, этот показатель увеличился 53,67% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Доля капиталовложений из ОАЭ в совокупных иностранных инвестициях в Азербайджан составляет 7%.

В 2024 году объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Азербайджана в экономику Объединенных Арабских Эмиратов достиг 457,53 млн долларов США. Этот показатель увеличился в 4,82 раза по сравнению с предыдущим годом, что эквивалентно росту на 362,71 млн долларов.

Азербайджанские инвестиции в экономику ОАЭ составляют 26% от общего объема ПИИ страны.

В целом, в 2024 году общий объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана составил 7,05 млрд долларов, увеличившись на 5,83%. При этом из Азербайджана в другие страны было инвестировано 1,76 млрд долларов, что на 43,5% меньше, чем в предыдущем году.

Стоит отметить, что в 2023 году ОАЭ вложили в азербайджанскую экономику 1,86 млрд долларов, тогда как общий объем ПИИ в страну составил 6,66 млрд долларов. За тот же период инвестиции Азербайджана в экономику эмиратов составили 94,82 млн долларов, при общем объеме зарубежных вложений страны в 3,12 млрд долларов.

Таким образом, взаимные инвестиционные потоки между Азербайджаном и ОАЭ демонстрируют уверенный рост, укрепляя экономическое сотрудничество двух стран.