Искусственный интеллект станет частью нового проекта Межбанка

Международный банк Азербайджана (ABB) активно развивает поддержку клиентов с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель правления ABB Аббас Ибрагимов на пресс-конференции, посвященной устойчивому отчету банка.

По его словам, цель заключается в обеспечении клиентам возможности быстрого получения необходимой информации от банка.

"Это также будет способствовать эффективной деятельности банка. На 55 процентов запросов, которые уже поступили в "Колл-центр", отвечает искусственный интеллект. Чтобы вывести эту платформу на новый уровень, мы в настоящее время начали соответствующую работу. Думаю, что это будет новшеством в цифровом мире.

ABB пытается использовать искусственный интеллект не только для ответа на запросы клиентов, но и в качестве решения во время транзакций",- добавил А.Ибрагимов.