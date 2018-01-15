С сегодняшнего дня меняются правила регистрации на рейсы AZAL
15 января 2018 11:31 996
Начиная с 15 января 2018 года регистрация на все рейсы авиакомпании AZAL во всех аэропортах вылета будет закрываться за 60 минут до вылета. При этом, регистрация будет открываться за 3 часа до вылета.
Как сообщает Day.Az, компания AZAL просит пассажиров заблаговременно приходить на регистрацию в аэропорт. Пассажиры также могут воспользоваться бесплатной услугой онлайн-регистрации на сайте, а при наличии багажа сдать его на экспресс-стойке Baggage Dropoff. Это правило относится и к полетам Buta Airways.
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