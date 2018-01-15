С сегодняшнего дня меняются правила регистрации на рейсы AZAL

15 января 2018 11:31

Начиная с 15 января 2018 года регистрация на все рейсы авиакомпании AZAL во всех аэропортах вылета будет закрываться за 60 минут до вылета. При этом, регистрация будет открываться за 3 часа до вылета.

Как сообщает Day.Az, компания AZAL просит пассажиров заблаговременно приходить на регистрацию в аэропорт. Пассажиры также могут воспользоваться бесплатной услугой онлайн-регистрации на сайте, а при наличии багажа сдать его на экспресс-стойке Baggage Dropoff. Это правило относится и к полетам Buta Airways.  

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az