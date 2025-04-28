Во Флориде при столкновении лодки с паромом погиб человек

Один человек погиб и несколько пострадали в результате столкновения пассажирского парома с лодкой вблизи города Клируотер штата Флорида в США.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ABC News.

"По данным полиции, на борту парома находилось 45 человек, включая двух членов экипажа, когда в него врезалось проходящее судно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после аварии паром сел на мель, пострадавших эвакуировали. Для вывоза наиболее тяжелораненых использовались спасательные вертолеты.

Прогулочная яхта, которая врезалась в паром, скрылась с места происшествия. Позже ее обнаружили сотрудники полиции.