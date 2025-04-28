https://news.day.az/world/1748275.html Во Флориде при столкновении лодки с паромом погиб человек Один человек погиб и несколько пострадали в результате столкновения пассажирского парома с лодкой вблизи города Клируотер штата Флорида в США. Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ABC News.
Во Флориде при столкновении лодки с паромом погиб человек
Один человек погиб и несколько пострадали в результате столкновения пассажирского парома с лодкой вблизи города Клируотер штата Флорида в США.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал ABC News.
"По данным полиции, на борту парома находилось 45 человек, включая двух членов экипажа, когда в него врезалось проходящее судно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после аварии паром сел на мель, пострадавших эвакуировали. Для вывоза наиболее тяжелораненых использовались спасательные вертолеты.
Прогулочная яхта, которая врезалась в паром, скрылась с места происшествия. Позже ее обнаружили сотрудники полиции.
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