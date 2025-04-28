Мэр Куала-Лумпура выразила уверенность, что сеть НПО Глобального Юга может влиять на глобальную политику

Сеть НПО Глобального Юга может стать пространством для формирования глобальной политики.

Как передает Day.Az, об этом сказала мэр Куала-Лумпура, бывший исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф в ходе учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира" в Баку.

"Структурные вызовы, с которыми сталкивается наш регион, такие как бедность, неравенство, деградация окружающей среды и конфликты, требуют согласованных усилий, устойчивого сотрудничества и платформ для их обсуждения", - сказала она.

По ее словам, сеть НПО Глобального Юга - именно такая платформа. "Я уверена, что она станет пространством для консолидации усилий гражданского общества, обмена опытом и формирования глобальной политики, отражающей наши реалии и стремления", - сказала Шариф.

Она также отметила лидерство Азербайджана на международной арене. "В качестве председателя Движения неприсоединения в 2019-2023 годах Азербайджан сыграл важную роль в продвижении принципов многосторонности и инклюзивного диалога", - сказала она.

По ее словам, это особенно важно в условиях текущей геополитической нестабильности и глубоких разногласий.

Шариф подчеркнула, что на COP29 Азербайджан продемонстрировал приверженность принципу инклюзивности, содействуя созданию Сети НПО Глобального Юга.

Она добавила, что инициатива, объединившая более тысячи организации гражданского общества из 137 стран, отражает острую необходимость в единой платформе для коллективного выступления и действий стран Глобального Юга.