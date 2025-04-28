Агентство господдержки НПО Азербайджана рассматривает возможность расширения грантовых программ

Агентство государственной поддержки НПО Азербайджана рассматривает возможность расширения своих грантовых программ, чтобы предоставить дополнительную поддержку НПО из Глобального Юга.

Как передает Day.Az, об этом сказала исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана Айгюн Алиева в ходе учредительной конференции Платформы НПО Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира" в Баку.

"Мы искренне рады растущему интересу НПО Глобального Юга к Азербайджану. До начала этого события агентство получило несколько предложений о подписании меморандумов о сотрудничестве с отдельными НПО Азербайджана. В течение следующих двух дней мы продолжим работу над финализацией этих меморандумов, чтобы обеспечить продолжение наших совместных усилий. Агентство активно рассматривает возможность расширения своих грантовых программ, чтобы предоставить дополнительную поддержку НПО из Глобального Юга", - сказала она.

По ее словам, такие программы будут предоставлять зарубежным организациям расширенные возможности для реализации своих инициатив и внесения решений в актуальные глобальные проблемы совместно с НПО Азербайджана.

Она отметила, что с момента реорганизации в новую операционную модель четыре года назад, агентство предоставило финансовую поддержку на сумму около 30 миллионов долларов США для 1 214 проектов и инициатив НПО.

"На сегодняшний день было реализовано почти 115 международных инициатив в сотрудничестве с НПО, подписаны меморандумы о взаимопонимании с многочисленными зарубежными партнерами. Особое внимание агентство уделяет укреплению международного сотрудничества и продвижению солидарности. Благодаря финансовой поддержке, агентство систематически способствует участию местных НПО в международных проектах", - отметила Айгюн Алиева.