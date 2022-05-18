https://news.day.az/football/1462657.html Азербайджанский футболист может перейти в бельгийский клуб
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, ближайшую неделю он будет на просмотре в бельгийской команде, с которой уже вышел на первую тренировку. После этого может быть принято решение о его трансфере из шведского "Саведаленса".
Азербайджанский футболист может перейти в бельгийский клуб
Азербайджанский полузащитник Айхан Джаббаров присоединился к бельгийскому футбольному клуб "Беерсхот".
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, ближайшую неделю он будет на просмотре в бельгийской команде, с которой уже вышел на первую тренировку. После этого может быть принято решение о его трансфере из шведского "Саведаленса".
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