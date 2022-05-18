Азербайджанский футболист может перейти в бельгийский клуб

Азербайджанский полузащитник Айхан Джаббаров присоединился к бельгийскому футбольному клуб "Беерсхот".

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, ближайшую неделю он будет на просмотре в бельгийской команде, с которой уже вышел на первую тренировку. После этого может быть принято решение о его трансфере из шведского "Саведаленса".

