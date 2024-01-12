Клюква считается одной из самых известных русских ягод и, благодаря своему уникальному составу, одной из самых полезных. Врач-диетолог и эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина рассказывает о свойствах клюквы и предупреждает, что несмотря на пользу ягода может нанести вред, передает Day.Az.

Диетолог объяснила, почему клюква может быть опасна

Клюква считается одной из самых известных русских ягод и, благодаря своему уникальному составу, одной из самых полезных. Врач-диетолог и эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина рассказывает о свойствах клюквы и предупреждает, что несмотря на пользу ягода может нанести вред.

Елена Соломатина уверена, что многочисленные исследования доказали эффективность клюквы в защите организма от кардиометаболических заболеваний. К ним относятся различные патологии сердца и сосудов, а также сбои в обмене веществ. Ученые утверждают, что ягода способна увеличивать продолжительность жизни, благодаря наличию огромного количества нутриентов в своем составе.

"Хотя почти 80% ягоды является водой, в оставшихся 20% сосредоточено огромное количество витаминов, особенно группы В, а также A, E, К и C. Кроме того, в клюкве много натрия, магния, цинка, меди, калия, железа, магния, фосфора и других необходимых микроэлементов. Не будем забывать о входящих в состав углеводах и клетчатке, а также о низкой калорийности, но только в свежем виде", - рассказывает Елена Соломатина.

Такой разнообразный и полезный состав не только нормализует уровень холестерина в крови и позволяет сократить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, уточняет врач, но и крайне благотворно влияет на другие системы в организме человека, пишет "Вечерняя Москва".

"При всей пользе продукта, необходимо помнить о том, что любая еда может вызывать индивидуальную непереносимость и аллергические реакции. Например, клюква очень похожа на облепиху, и обе ягоды часто становятся причиной раздражения желудка из-за высокой кислотности. В связи с таким действием я не рекомендую потреблять клюкву в большом количестве тем, кто страдает гастритом, язвой и другими болезнями желудочно-кишечного тракта", - предостерегает доктор Соломатина.

Она также просит с осторожностью относиться к ягоде тем, кто болеет мочекаменной болезнью. Чрезмерное ее потребление способно осложнить течение недуга или спровоцировать его развитие.

Недавно "Гастрономъ" писал, с чем есть клюкву, чтобы получить максимум пользы.

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