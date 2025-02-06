Может ли рапсовое масло заменить подсолнечное?

"Масло, получаемое из семян рапса, содержит много линоленовой омега-3 жирной кислоты, которая важна для здоровья сосудов и иммунной системы. В подсолнечном, как и в оливковом, её почти нет. Другое дело, что жарить на маслах, богатых этой кислотой, не рекомендуется из-за образования вредных веществ", - рассказывает специалист по питанию, д. м. н. Виктор Конышев, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

До 1960-х гг. рапсовое масло использовали в технических целях. В пищу его стали употреблять только после выведения новых, низкоэруковых и безэруковых селективных сортов рапса.

"Эруковая кислота негативно сказывается на сердце. По ГОСТу её доля среди других жирных кислот не должна превышать 2-5%", - подчёркивает Конышев.