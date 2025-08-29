Врач назвала полезные для печени продукты

Исполнительный директор Национального исследовательского центра (НИЦ) "Здоровое питание", врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова 29 августа рассказала, какие продукты употреблять в пищу для получения оздоровительного эффекта, передает Day.Az.

Ежедневно нужно употреблять минимум 50 г творога, но лучше еще больше. Продукт должен быть от 2 до 7% жирности. Для приготовления сырников следует использовать от 0 до 2% жирности, рассказала врач "Газете.Ru".

"Творог содержит аминокислоту метионин, она способствует уменьшению количества жира в печени", - пояснила Дианова.

Эксперт добавляет, что в том числе эта аминокислота содержится в овсе, поэтому на завтрак стоит есть овсянку или мюсли.

"В кашу можно добавить урбеч из семян расторопши. Она содержит вещество силимарин, которое улучшает работу желчевыводящих путей. Также оно помогает защитить клетки печени от различных неблагоприятных воздействий", - поделилась врач.

Также она рекомендует внести в рацион отвар шиповника, который полезен при гепатите, холецистите и циррозе, его можно употреблять и в целях профилактики.

Эксперт добавила, что печеные яблоки являются недооцененным средством при заболеваниях печени.