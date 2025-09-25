Врач рассказала о разрушающих печень не меньше алкоголя продуктах

Некоторые продукты причиняют печени вред, сопоставимый с воздействием алкоголя, предупредила врач общей практики Айгуль Арсланова. В беседе с UfaTime.ru она назвала неочевидные разрушающие этот орган продукты, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Главную опасность для здоровья печени представляет избыток сахара, содержащегося в сладких газированных напитках, пакетированных соках, конфетах, пирожных, рассказала Арсланова. По ее словам, они заставляют этот орган превращать глюкозу в жир, что может привести к неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), воспалению и даже циррозу.

Кроме того, продолжила врач, печени не меньше алкоголя вредят жирная и жареная пища (фастфуд, картофель фри, жирное мясо), продукты с высоким содержанием соли (полуфабрикаты, консервы), переработанное мясо (сосиски, колбасы, бекон), белый хлеб и выпечка из рафинированной муки, рыба с высоким содержанием ртути (акула, рыба-меч, королевская макрель).