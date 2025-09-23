Как отличить оливковое масло от подделки?

Перед использованием дома оливкового масла его требуется проверить на качество, в том числе определить горчинку. Об этом "Газете.Ru" рассказал фермер и эксперт бренда Greek Legend, передает Day.Az.

"Настоящее масло Extra Virgin пахнет свежими оливками с нотами трав, фруктов или орехов. Во вкусе ощущается легкая мягкая горчинка - признак полифенолов (природных антиоксидантов) и высокого качества. Безвкусное или с химическим привкусом масло - подделка. Если масло прогорклое или имеет запах плесени и уксуса, это явный признак дефекта, который возникает при неправильном хранении, транспортировке или нарушениях на заводе. Прогорклый вкус резкий, с металлическим или жженым оттенком, и его ни с чем не спутаешь", - рассказал эксперт.

Он также добавил, что настоящее масло холодного отжима маркируется "EVOO" или "Extra Virgin Olive Oil".

"Идеально, если на этикетке указаны имя фермера, координаты оливковой рощи, сорт оливок, год урожая, даты сбора, отжима и розлива. Чем более открытым и подробным является производитель, тем выше доверие к продукту - это показатель прозрачности и заботы о качестве. Если происхождение неясно - это повод насторожиться", - объяснил Вутактакис.

Фермер уточнил, что массовое масло из супермаркета - совсем иное.

"Оно может быть смесью оливкового масла из разных стран, урожаев и сортов, чтобы обеспечить одинаковый вкус и цвет на всех бутылках. Как этого добиваются? После смешивания масло фильтруют, осветляют и иногда даже химически корректируют вкус - это уже не фермерский продукт, а индустриальный товар. В странах происхождения такие масла обычно не употребляют, зато крупные бренды умело продают их под маркетинговыми лозунгами, маскируя истинное происхождение", - добавил эксперт.

В заключение он назвал тест, который можно провести в домашних условиях.

"Налейте масло в стеклянный стакан и поставьте в холодильник на 2-4 часа. Настоящее масло загустеет или даст осадок из-за олеиновой кислоты. Если ничего не изменилось, скорее всего, масло разбавлено. Еще один способ - тест с пламенем. Смочите фитиль маслом и подожгите. Чистое масло горит ровно. Дым, треск или отсутствие пламени говорят о примесях", - пояснил фермер.