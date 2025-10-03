Названы самые опасные для сердца продукты

Врач-эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Маргарита Белоусова рассказала в интервью RT, что продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, трансжиров, добавленного сахара и соли могут быть опасны для сердца.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по ее словам, употребление жирной пищи - такой как фастфуд, кондитерские изделия и жирные сорта мяса - может приводить к повышению уровня "плохого" холестерина и образованию бляшек в сосудах. При этом соки, газированные напитки, сладости и выпечка из-за высокого содержания добавленного сахара повышают риск развития ожирения.

Белоусова также указала, что потребление продуктов с высоким содержанием соли повышает риск повышения артериального давления. К таким продуктам она отнесла полуфабрикаты, колбасы, сосиски, консервы, соленья, чипсы, соусы и другие снеки. По словам эксперта, при заболеваниях сердца полезны продукты, богатые клетчаткой и микроэлементами, особенно калием и магнием.