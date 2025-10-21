Врач предупредила об опасности мороженого из магазина

Мороженое из магазина может спровоцировать серьезные заболевания, заявила аллерголог-иммунолог Наталья Попова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о вреде такого продукта она рассказала в беседе с NEWS.ru.

По словам врача, магазинное мороженое часто содержит большое количество сахара, искусственные ароматизаторы, стабилизаторы и консерванты. "Эти добавки могут вызывать аллергические реакции, проблемы с пищеварением и способствовать развитию кариеса. Высокое содержание сахара также ведет к быстрому подъему уровня глюкозы в крови, что может привести к диабету второго типа и ожирению", - перечислила она.

Здоровой альтернативой магазинной продукции Попова назвала домашнее мороженое. Аллерголог посоветовала готовить его из свежих ягод, натурального йогурта и меда. От большого количества сахара и искусственных добавок она призвала отказаться.