У семян облепихи нашли полезное для сосудов свойство

Ученые из Лодзинского университета (Польша) обнаружили, что экстракты семян облепихи могут подавлять активность клеток крови, участвующих в образовании тромбов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В лабораторных экспериментах исследователи сравнили действие экстрактов из сырых и обжаренных семян. Оказалось, что именно обжаренные семена облепихи наиболее эффективно мешают тромбоцитам присоединяться к белкам коллагену и фибриногену. Последние участвуют в коагуляции - формировании кровяных сгустков.

Ученые объяснили, что коагуляция - это естественный защитный механизм организма, который помогает останавливать кровотечение при травмах. Однако повышенная склонность к тромбообразованию может быть опасной: избыточные сгустки крови (тромбы) способны блокировать сосуды, повышая риск инсульта и инфаркта.

Ключевым активным веществом оказался флавоноид изорамнетин. Он не только снижал уровень маркеров активации тромбоцитов, но и удлинял время образования тромба. Ученые предполагают, что это свидетельствует о потенциальной способности предотвращать патологическую свертываемость крови.

Авторы подчеркивают, что исследование проводилось in vitro (в пробирке). Результаты демонстрируют потенциал облепихи как натурального источника антиагрегантов - веществ, мешающих тромбообразованию. В то же время ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований, включая клинические испытания, чтобы подтвердить эффективность и безопасность таких соединений при употреблении человеком.