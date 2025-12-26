Почему надо покупать продукты без пальмового масла к Новому году?

К новогодним праздникам люди традиционно закупаются "впрок": сладости, выпечка, готовые десерты, детское питание и всевозможные праздничные наборы, в которых содержится пальмовое масло. О том, где искать продукты с проверенным составом, "Газете.Ru" рассказал основатель некоммерческого проекта-каталога "Безпальмы.рф" Иван Моногаров, передает Day.Az.

"Само по себе пальмовое масло как продукт не является "токсичным" ингредиентом. Оно может быть вредным для организма, если употреблять в больших количествах, из-за высокого содержания насыщенных жиров, которые повышают "плохой" холестерин и риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета, а также есть риски - в потенциальном образовании вредных веществ при сильном нагревании или рафинировании", - рассказал эксперт.

Он также добавил, что чаще всего проблема не в самом по себе пальмовом масле - оно безопасно при умеренном употреблении, должной очистке и контроле.

"Проблема в том, что в массовом производстве чаще всего используется самый дешевый и плохо очищенный вариант с вредными примесями. Именно эта "бюджетная" разновидность чаще всего и попадает в недорогую выпечку, конфеты, молочные десерты и другие продукты, которые семьи покупают детям. Дешевое пальмовое масло обычно используется в тех категориях, где его труднее заметить: в глазури, начинках, сырных продуктах, кремах, шоколаде, мороженом, булочках. Покупатель часто узнает об этом только после внимательного чтения состава - или вообще не узнает, если ингредиенты указаны в завуалированной форме", - высказался Моногаров.

Эксперт отметил, что на этом фоне потребители всё активнее ищут продукты с понятным составом и прозрачным происхождением жиров - натуральными маслами, чистыми молочными компонентами, проверенными альтернативами.