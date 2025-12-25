Названы продукты, которые не стоит употреблять зимой

Врач аллерголог-иммунолог Алина Романова назвала продукты, которые не стоит употреблять зимой. Ее слова передает газета "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Питание - это не просто калории, это мощный рычаг воздействия на иммунную систему, способный либо предотвращать, либо, наоборот, запускать развитие заболеваний", - рассказала Романова.

Как отмечает эксперт, регулярное потребление продуктов, вредных для кишечной микробиоты, снижает естественные защитные механизмы организма и повышает его уязвимость к инфекциям.

По информации Романовой, в зимний период нежелательно злоупотреблять солеными, копчеными продуктами, полуфабрикатами с консервантами, а также сладостями и блюдами, богатыми трансжирами. Такие продукты негативно воздействуют на иммунитет, вызывают повышение хронического воспаления и ухудшают состояние кишечной микробиоты.