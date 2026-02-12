Врач назвал продукты, которые провоцируют стресс во время сна

Колбаса, сладости и рафинированные углеводы на ужин могут ухудшать качество сна, поскольку мешают выработке мелатонина и вызывают гормональные и метаболические колебания. Об этом заявил испанский врач общей практики Александр Олмос из Университетской больницы Сон Эспасес, его комментарии приводит издание Deia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам врача, переработанное мясо - включая колбасы и сосиски - нарушает баланс кишечной микрофлоры, что негативно сказывается на синтезе мелатонина, ключевого гормона сна. Употребление вечером продуктов с высоким содержанием сахара действует схожим образом: сахар повышает уровень кортизола, гормона стресса, который подавляет ночную выработку мелатонина.

Не лучшим выбором для ужина Олмос назвал и рафинированные углеводы - хлеб, рис и макароны. Они провоцируют резкие колебания уровня глюкозы в крови, что может приводить к поверхностному сну и ночным пробуждениям.

Для улучшения качества ночного отдыха врач рекомендует отдавать предпочтение ужину из качественного белка и овощей. Такое сочетание, по его словам, не только способствует более крепкому сну, но и помогает снизить уровень хронического воспаления в организме.