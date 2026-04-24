Любителям кофе раскрыли способ сохранить зубы белыми

Стоматолог Энн Нгуен-Чанг объяснила любителям кофе по утрам, когда лучше чистить зубы, чтобы сохранить их белоснежными. Свою рекомендацию она раскрыла изданию Yahoo! Health, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Чистка зубов перед употреблением кофе удалит налет и сделает поверхность зубов чище. Это поможет уменьшить образование на них пятен", - рассказала врач. При этом, по ее словам, чистить зубы сразу после утренней чашки кофе нецелесообразно: в этом напитке содержатся кислоты, которые могут временно размягчить эмаль, что сделает ее более уязвимой.

Стоматолог Диллон Дэвис добавил, что в идеале зубы надо чистить сразу после пробуждения, чтобы удалить с их поверхности скопившиеся за ночь бактерии. В то же время он посоветовал, если есть возможность, подождать примерно полчаса после чистки перед кофе. Врач объяснил, что это даст эмали возможность восстановиться.