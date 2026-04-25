Нутрициолог развеял миф о дороговизне правильного питания

Миф о дороговизне правильного питания возник из-за маркетинга, но на самом деле основу здорового рациона составляют обычные продукты - яйца, курица, крупы и овощи. Об этом "Газете.Ru" рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба "Лапино Фитнес" Юрий Брабечан, передает Day.Az.

"Миф о том, что здоровое питание обходится дорого, отлично работает на продажи протеиновых батончиков за 300 рублей и пакетиков с семенами чиа по цене ювелирного изделия. На практике же полноценный рацион собирается из самых обычных продуктов, которые есть в любом магазине эконом-класса. Первая подборка строится на классической базе. Утром овсянка на воде или молоке, одно-два вареных яйца и яблоко. В обед гречка, тушеная куриная голень или бедро, салат из свежей капусты с морковью и подсолнечным маслом. На перекус кефир или ряженка с парой сухариков из черного хлеба. Вечером тушеная капуста с морковью и луком плюс куриное мясо, оставшееся от обеда или запеченное отдельно. Опорные продукты здесь яйца, курица, гречка, капуста, морковь и яблоки", - сказал он.

Брабечан отметил, что в рацион можно добавить недорогие фасоль, творог и хлеб, а иногда использовать субпродукты, которые порой полезнее обычного мяса.

"Вторая подборка подойдет тем, кто хочет разнообразия без лишних трат. Утром омлет из двух яиц с луком и морковью, чай без сахара. Днем пропаренный или бурый рис (можно и обычный), тушеная фасоль с томатом и овощами, замороженная овощная смесь, обжаренная на минимуме масла. На перекус творог пяти-девяти процентов жирности, при желании с изюмом или половинкой банана. Ужин из овощной смеси с яйцом и парой ломтиков цельнозернового хлеба. Третья подборка для тех, кто готов использовать субпродукты. Утром пшенная или перловая каша на воде с небольшим кусочком сливочного масла, яблоко или морковь целиком. В обед тушеные куриные сердечки или печень с луком и морковью, перловка или гречка и квашеная капуста (только не пересоленная). Перекус в виде кефира или натурального йогурта без сахара. Вечером овощное рагу из капусты, картофеля, моркови и лука, а к нему порция субпродуктов с обеда или пара яиц. Куриные сердечки и печень стоят заметно дешевле филе, а по содержанию железа и витаминов группы B превосходят его в разы", - добавил он.

Эксперт посоветовал закупаться крупами, яйцами, курицей, бобовыми, овощами и молочными продуктами на несколько дней, чтобы разнообразить рацион и в полной мере получать необходимые макронутриенты. Брабечан подчеркнул, что дорогие фитнес-продукты не имеют отношения к здоровому питанию.

"Это полноценный баланс, а совсем не аскетичная гречка на воде. Дорогим правильное питание делают совсем другие вещи. Готовые фитнес-десерты и протеиновые снеки, брендированная выпечка с пометкой ПП, модные суперфуды, которые к реальной базе питания отношения не имеют, и ежедневные доставки готовых наборов с надписью ЗОЖ. Если убрать весь этот маркетинг, остаются яйца, курица, субпродукты, рыба по акции, крупы, сезонные овощи и фрукты. Та самая база, на которой строится и здоровье, и форма тела", - объяснил он.