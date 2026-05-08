Чем пикша полезна для здоровья

"Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Елены Соломатиной, чем полезна пикша и как ее правильно готовить, передает Day.Az.

Польза пикши

По ее словам, пикша - рыба из семейства тресковых, по вкусу и свойствам она очень близка к треске. Она богата легкоусвояемым белком, полезными жирами, аминокислотами и микроэлементами, которые необходимы для здоровья человека.

- В составе этой рыбы есть особые жирные кислоты - омега-3 и омега-6, которые играют важную роль в регуляции воспалительных процессов в организме. Они полезны при артритах и других воспалительных заболеваниях. Хроническое воспаление часто связано с возрастными болезнями: диабетом, деменцией, сердечно-сосудистыми нарушениями и даже онкологией. Полезные жиры пикши помогают защищать сосуды от повреждений и препятствуют отложению холестерина на их стенках, а также поддерживают работу мозга, снижая риск дегенеративных изменений, - рассказала Соломатина.

Диетолог отметила, что белок пикши легко усваивается и содержит полный набор аминокислот, которые необходимы для построения собственных белков организма - ферментов, мышц, гормонов. По ценности белок этой рыбы уступает только яичному.

- Пикша практически не содержит насыщенных жиров, зато в ней много фосфора, йода, селена и цинка. Фосфор важен для костей и когнитивных функций, а йод и селен необходимы для нормальной работы щитовидной железы. В пикше эти полезные элементы находятся в легкоусвояемой, "природной" форме, в отличие от синтетических добавок, - подчеркнула специалист.

Кому противопоказана пикша

Врач предупредила, что рыба и морепродукты являются сильными аллергенами. Поэтому при наличии на них аллергии от пикши придется отказаться.

- Других противопоказаний у пикши нет. Она, наоборот, будет очень полезна для людей с различными заболеваниями из-за богатого состава, - заверила собеседница "ВМ".

Как правильно готовить пикшу

По мнению диетолога, при приготовлении пикши главное - отказаться от жарки.

- Высокие температуры при жарке увеличивают риск онкологических заболеваний. Лучше всего пикшу запекать, тушить или отваривать. При варке часть полезных веществ переходит в бульон. Если вы не планируете его использовать, опускайте рыбу сразу в кипяток. Так белок быстро свернется, и больше витаминов останется в пикше, - посоветовала эксперт.

Как часто можно есть пикшу и с чем

Пикшу можно есть ежедневно, но оптимальная порция рыбы должна быть размером с ладонь человека, подчеркнула доктор.

- Идеально сочетать ее с овощами и небольшим количеством сложных углеводов, например, с бурым рисом. Такой баланс обеспечивает организм необходимыми полезными веществами и помогает контролировать вес. Также рекомендуется добавлять специй, например, черный перец, потому что он улучшает усвоение витаминов и микроэлементов из пикши, - порекомендовала диетолог.

Как выбрать качественную пикшу

Также эксперт дала несколько советов, на что важно обратить внимание при покупке свежей пикши: