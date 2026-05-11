Почему на завтрак важно есть белок

"Лучше выбирать завтрак без сахара, который дает стабильную энергию и надолго сохраняет чувство сытости. Основой такого завтрака должен быть белок. Именно он помогает контролировать аппетит и снижает тягу к сладкому. Хороший вариант - яйца в любом виде: омлет, скрэмбл или яйца пашот. Их можно дополнить овощами, авокадо или небольшим количеством сыра", - сказала Бахлина.

Она добавила, что еще один удачный вариант - натуральный или греческий йогурт без добавок.

"Чтобы сделать завтрак более сытным, к нему можно добавить орехи, немного семян чиа или льна. Такой завтрак получается питательным и при этом не вызывает резких скачков сахара. Многие любят добавить гранолу. Но тут опять же - подводные камни. Покупная гранола почти вся содержит сахар. Поэтому в идеале лучше делать гранолу самим - это занимает 5 минут", - отметила эксперт.

Бахлина рассказал, что, если хочется чего-то более плотного, подойдет тост из цельнозернового хлеба с белковой начинкой. Например, с авокадо и яйцом, с творожным сыром и лососем или с хумусом и овощами. Такие сочетания дают хороший баланс белков, жиров и сложных углеводов.

"Каши тоже могут быть частью завтрака без сахара, если готовить их правильно. Овсянку, киноа или гречку лучше варить на воде или молоке без подсластителей, а для вкуса добавлять орехи, ягоды или немного корицы", - информировала блогер.

Она предупредила, что сладкие кофе, сиропы и готовые напитки могут незаметно добавлять большое количество сахара в рацион. Поэтому лучше выбирать черный кофе, капучино без сиропов или чай - только не натощак.