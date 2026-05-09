Несмотря на праздники, опасно сочетать шашлык с алкоголем, особенно крепким. Сочетание шашлыка и алкоголя может приводить к нарушению моторики в ЖКТ, нарушению оттока пищеварительных ферментов и острому панкреатиту и холециститу, - состояниям, требующим скорой медицинской помощи.

Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов, передает Day.Az.

"И алкоголь, и жареное жирное мясо нагружают печень, поджелудочную железу и сосуды, усиливают тяжесть и мешают адекватно контролировать объем съеденного. Гораздо полезнее сопровождать мясо большим количеством свежих или запеченных овощей, зеленью, небольшим количеством цельнозернового хлеба или лаваша, а не майонезными соусами и сладкой газировкой", - говорит Белоусов.

Шашлык лучше всего есть с большим количеством клетчатки: петрушкой, кинзой, укропом, листьями салата, перцами, огурцами, помидорами.

"Шашлык сам по себе может быть вполне уместным в здоровом рационе, если правильно выбрать мясо, маринад, гарниры и не выходить за рамки разумных порций. Но важно понимать, что свинина и баранина более калорийны и насыщены животным жиром, что увеличивает нагрузку на сердце, сосуды и печень. Людям с выраженным атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, тяжелыми заболеваниями печени, подагрой и обострениями хронических болезней ЖКТ лучше отдавать предпочтение более постным вариантам и маленьким порциям", - заключил доктор.