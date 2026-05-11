Ученые нашли новый эффект клюквенного сока
Исследователи из Национального института научных исследований обнаружили, что клюквенный сок может усиливать действие антибиотиков при инфекциях мочевыводящих путей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в Applied and Environmental Microbiology (AEM).
Ученые изучали влияние клюквенного сока на уропатогенные штаммы кишечной палочки - бактерии, вызывающие большинство инфекций мочевыводящих путей. В экспериментах сок усиливал действие антибиотика фосфомицина в 72% протестированных штаммов и одновременно снижал вероятность появления мутаций, связанных с устойчивостью к лечению.
По словам руководителя исследования Эрика Дезиэля, эффект пока подтвержден только в лабораторных условиях. Исследователи еще не знают, будут ли активные вещества из клюквенного сока в достаточном количестве попадать в очаг инфекции после употребления напитка человеком.
Ранее считалось, что клюква помогает при инфекциях мочевыводящих путей благодаря высокой кислотности. Однако более поздние исследования показали, что основную роль играют содержащиеся в ягоде соединения, мешающие бактериям прикрепляться к клеткам мочевыводящих путей.
Новое исследование показало еще один возможный механизм, связанный с антибиотиком Фосфомицином. Лекарство проникает в патогенные бактерии через каналы, по которым они поглощают сахара. Как выяснили ученые, вещества из клюквенного сока заставляют бактерии активнее использовать один из таких каналов.
Авторы отмечают, что устойчивость к антибиотикам часто развивается именно из-за изменений в системах транспорта веществ внутри бактериальных клеток. Поэтому сочетание антибиотиков с природными соединениями потенциально может повысить эффективность лечения.
Инфекции мочевыводящих путей ежегодно возникают более чем у 400 миллионов человек по всему миру. По некоторым оценкам, хотя бы раз в жизни с ними сталкиваются более половины женщин. На фоне роста устойчивости бактерий к антибиотикам ученые все активнее ищут способы усилить действие существующих препаратов.
