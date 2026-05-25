Ученые выяснили, что вредная еда в детстве может "перепрограммировать" мозг

Частое употребление жирной и сладкой пищи в раннем возрасте способно надолго изменить работу мозга и пищевые привычки человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, к такому выводу пришли ученые из Ирландского национального университета, Корк, опубликовавшие исследование в журнале Nature Communications.

Что происходит с мозгом из-за фастфуда?

Исследователи выяснили, что диета с высоким содержанием жиров и сахара отчасти нарушает работу гипоталамуса - области мозга, отвечающей за аппетит и энергетический баланс. Если процессы сбиты, человеку сложнее бороться с тягой к перееданию, отличать насыщение от голода, вовремя останавливаться при приеме пищи и употреблять еду без усилителей вкуса.

Важно, что изменения сохранялись после перехода на более здоровое питание и нормализации массы тела: настолько сильны пищевые установки, сформированные в детстве.

"То, что мы едим в раннем возрасте, имеет значение", - заявила автор исследования Кристина Куэста-Марти.

Современные дети постоянно сталкиваются с ультрапереработанной пищей, такие продукты активно рекламируются и нередко становятся частью повседневного рациона, поэтому с ожирением, метаболическими нарушениями и прочими проблемами молодое поколение сталкивается гораздо чаще. В дальнейшем они становятся более подвержены более широкому ряду заболеваний, затрагивающих сердце, сосуды, мозг, печень и ЖКТ.

Как смягчить последствия неправильного питания?

Во время эксперимента ученые также изучили влияние микробиоты кишечника на общее состояние организма. Было обнаружено, что некоторые пробиотики и пребиотические волокна частично смягчают последствия нездорового питания.

Полезные вещества содержатся в луке, чесноке, луке-порее, спарже и бананах.

"Поддержка микробиоты с раннего возраста помогает сохранять более здоровые пищевые привычки", - добавила исследователь Харриет Шеллекенс.

А еще раньше было доказано, что оливковое масло первого холодного отжима полезно не только для сердца, но и для мозга. У тех людей, что предпочитали именно этот продукт, показатели памяти и внимания были лучше - все потому, что разнообразная микробиота кишечника помогает снижать воспаление и благоприятно влиять на работу нервной системы.