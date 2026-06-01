Как выбрать вкусную черешню?

При выборе черешни следует ориентироваться на ряд факторов, чтобы купить вкусные и спелые ягоды, рассказали "Ленте.ру" в пресс-службе Роскачества. Эксперты рассказали, на что нужно обращать внимание в первую очередь, передает Day.Az.

"Прежде всего специалисты рекомендуют оценивать внешний вид и цвет плодов. Стоит отдавать предпочтение ягодам с насыщенным, равномерным окрасом, характерным для сорта. Яркий блеск и наличие сухой зеленой плодоножки - это признаки свежести, тогда как матовая поверхность и отсутствие "хвостика" служат маркерами длительного хранения", - заявили в Роскачестве.

Следует также обратить внимание на упругость и плотность черешни. Качественная ягода должна быть твердой и упругой на ощупь. Если плоды слишком мягкие, то, скорее всего, они уже перезрели или начали портиться, а слишком твердые, наоборот, не дозрели. Косвенным, но показательным критерием является запах: спелая сладкая черешня источает легкий аромат, а его отсутствие говорит о том, что ягоду сорвали зеленой, и она не успела набрать вкус.

В Роскачестве также напоминают о правилах безопасности.

"Перед употреблением черешню необходимо тщательно мыть, даже если она кажется визуально чистой. При выборе стоит избегать плодов с трещинами, вмятинами и признаками гниения", - отметили в ведомстве.