Рецепт лучшего супа для жаркой погоды

Холодный суп на йогурте готовится за 15 минут и отлично насыщает, не оставляя после себя чувства тяжести.

Мы привыкли, что каждый день нужно есть "первое", но летом никаких горячих супов не хочется. Исключение можно сделать для окрошки - или для ее "собрата" таратора. Набор ингредиентов для него еще меньше, а насыщает точно так же.

Что такое таратор?

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, холодный таратор популярен в Болгарии и Северной Македонии. Готовят его на основе натурального йогурта, свежих огурцов, чеснока и зелени.

"В Болгарии таратор часто подают как начало трапезы - он пробуждает аппетит и отлично утоляет жажду", - говорится в рецепте.

По консистенции таратор может напоминать и густой напиток, и легкий суп. Каждый подстраивает ее по своему вкусу. В России таратор часто путают с окрошкой на кефире: сходство действительно есть, но и отличия имеются.

Чем таратор отличается от окрошки?

Для болгарской "окрошки" не используют ни мясо, ни картофель. Кроме того, заправлять таратор следует только йогуртом: ни кефир, ни "минералка", ни квас или его аналоги не подойдут, указали кулинары "Едим Дома".

Кроме того, в таратор часто добавляют грецкие орехи и оливковое масло, чтобы подчеркнуть сливочностью супа.

Как приготовить таратор?

Огурцы нарезают небольшими кубиками, чеснок и укроп измельчают и оставляют на 10 минут, чтобы вкусы соединились.

Далее овощи смешивают с йогуртом, солью и перцем, затем добавляют рубленые грецкие орехи. Если суп получается слишком густым, его разбавляют водой или минералкой, а перед подачей таратор поливают оливковым маслом.