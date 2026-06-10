Бренд-шеф назвал лучшие альтернативы окрошке в жару

Холодные супы хорошо тонизируют организм и помогают поддерживать водный баланс. Особенно если в основе - свежие овощи, зелень, фрукты, бобовые или семена, которые не проходят длительную термическую обработку и сохраняют больше полезных свойствa.

Как передает Day.Az, об этом рассказал "Газете.Ru" Ростислав Новожилов, бренд-шеф сети кофеен "ЗДРАСТЕ".

"Если окрошка не входит в список любимых летних блюд, ее легко заменить другими холодными супами. Среди самых понятных вариантов - свекольник, холодные щи, холодный борщ и гаспачо", - посоветовал он.

Гаспачо Новожилов называет одним из самых универсальных: у этого супа существует более сотни вариаций подачи, поэтому его можно адаптировать под разные вкусы - сделать более овощным, пряным, острым или, наоборот, мягким и освежающим.

"Главное правило холодного супа - насыщенный, но легкий вкус. Для этого хорошо работают продукты, богатые клетчаткой: зелень, овощи, семена и бобовые. В качестве акцентов можно использовать кинзу, мяту, эстрагон, укроп, базилик, а также специи и добавки - сумах, фенхель, имбирь, мускатный орех и чеснок", - отметил бренд-шеф.

Большинство холодных супов можно легко адаптировать под вегетарианский или более легкий вариант. Если в рецепте указан куриный бульон, его можно заменить водой, усилив вкус соусами и ароматными добавками - например, соевым соусом, кунжутным маслом или ворчестером.

Среди холодных супов, которые стоит приготовить летом, Ростислав Новожилов выделяет холодный борщ и зеленые щи.

Он поделился рецептом холодного борща - это яркий, насыщенный и при этом освежающий вариант для жаркого дня.

Для рецепты нужны: лук репчатый - 150 г, морковь - 200 г, перец болгарский - 200 г, свекла - 700 г, капуста белокочанная - 400 г, томаты в собственном соку - 300 г, томатная паста - 100 г, куриный бульон или вода - 2000 мл, базилик - 50 г, укроп - 20 г, чеснок - 5 г, соль - 30 г, сахар - 30 г, уксус - 30 мл.

"Все овощи нарезать соломкой. В сковороде на растительном масле обжарить лук и морковь на среднем огне в течение 5-7 минут. Параллельно в кастрюле обжарить свеклу до полного выпаривания влаги - это займет примерно 10-15 минут. Затем добавить к свекле томатную пасту и слегка обжарить ее в течение 3-5 минут. После этого добавить соль, сахар, уксус и томаты в собственном соку, перемешать и тушить еще около 5 минут. К свекле добавить обжаренные лук и морковь, а также свежий болгарский перец. Тушить до готовности овощей. Затем влить куриный бульон или воду и довести суп до кипения. Когда суп закипит, добавить свежую капусту и снова довести до кипения. В конце добавить мелко рубленные чеснок, укроп и базилик, еще раз довести суп до кипения и выключить плиту. Накрыть кастрюлю крышкой и дать супу остыть при комнатной температуре. Затем убрать в холодильник и охладить до 2-6 °C", - раскрыл он рецепт.