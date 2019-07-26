Прототип создаваемого SpaceX космического корабля Starship, известный как Starhopper, в ходе испытаний на полигоне Бока-Чика в Техасе (США) поднялся в воздух. Соответствующее видео опубликовал в Twitter глава американской компании Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Бизнесмен отметил, что проведенный тест оказался успешным.

Согласно NASASpaceFlight.com, прототип Starship поднялся на высоту около 20 метров, а затем сманеврировал на несколько метров в сторону. Американское издание пишет, что Маск планирует через одну-две недели провести еще один тест летательного аппарата, предполагающий подъем на высоту примерно 200 метров.

Ранее проводимые в июле испытания Starhopper сопровождались возгораниями: сначала пожар произошел на пусковой площадке, затем летательный аппарат загорелся в ходе статических огневых испытаний ракетного двигателя Raptor.

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