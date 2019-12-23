Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко сообщил, что сервисы YouTube и "Яндекс.Видео" могут быть навсегда заблокированы в России из-за нарушения законодательства о пиратстве. Об этом пишет газета "Ведомости", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, угроза вечной блокировки связана с тем, что в начале декабря апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление издательства "Эксмо" о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении книги "Задача трех тел" писателя Лю Цысиня. Нелегальные аудиоверсии этого произведения оказались размещены на YouTube и на "Яндекс.Видео".

Согласно действующему с 2015 года закону, если правообладатель повторно найдет нелегальную копию контента на интернет-ресурсе, он может потребовать его вечной блокировки. Рябыко, представляющий интересы 15 издательств в России, включая "Эксмо", заявил, что компании готовы идти до конца и настаивать на том, чтобы YouTube и "Яндекс.Видео" были заблокированы навсегда, если они не удалят пиратский контент.

Как отмечает "Ведомости", на момент написания новости нелегальная копия "Задачи трех тел" все еще была доступна на обоих сервисах. Рябыко пояснил, что у YouTube есть механизм добровольного удаления ссылок на пиратский контент, но он не всегда работает. Он добавил, что "Яндекс" в ответ на жалобы издательств называет себя агрегатором и предлагает судиться с самими пиратскими ресурсами.

Рябыко также напомнил, что АЗАПИ не была включена в состав участников антипиратского меморандума, хотя просила об этом. Меморандум был подписан в 2018 году после аналогичного конфликта "Газпром-Медиа" и "Яндекс.Видео". Его участниками стали правообладатели и такие интернет-компании, как Mail.ru Group, "Яндекс" и Rambler Group. Согласно документу, правообладатели вносят на рассмотрение ссылки с пиратскими фильмами и сериалами, а интернет-площадки удаляют их из поисковой выдачи.