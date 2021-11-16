В «Яндекс.Музыке» появился персональный поток музыки

В приложении "Яндекс.Музыка" появился индивидуальный плейлист треков "Моя волна" с новой системой рекомендаций. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию "Ленты.ру", передает Day.Az.

В стриминг-платформе появилась "Моя волна" - бесконечный персональный поток музыки, который реагирует на каждое действие пользователя и мгновенно подстраивается под него. В основе функции - новая формула рекомендаций, которая учитывает больше тысячи факторов. Именно она позволила значительно увеличить разнообразие музыки в плейлистах слушателей.

"Больше не нужно искать баланс между любимыми и новыми треками и тратить время на выбор из кучи плейлистов - все это есть в "Моей волне" в одно касание", - говорит Александра Сагалович, руководитель "Яндекс.Музыки".

"Моя волна" постоянно обучается и подстраивается под пользователя. Для того, чтобы рекомендательная система обучалась, достаточно просто слушать "Мою волну".

Включить "Мою волну" смогут уже сегодня все новые пользователи "Яндекс.Музыки" на главной странице приложений для iOS и Android и веб-версии сервиса. Части текущих пользователей "Моя волна" уже доступна, а у всех остальным она будет открываться постепенно и появится в ближайшее время.